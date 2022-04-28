Mersin'de 5 milyon adet dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 5 milyon adet dolu makaron ele geçirildi

28.04.2022 10:43
Mersin'de 5 milyon adet dolu makaron ele geçirildi

Mersin polisi, bir kamyonda yaptığı aramada bin kutu içerisinde 5 milyon adet doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Mersin polisi, bir kamyonda yaptığı aramada bin kutu içerisinde 5 milyon adet doldurulmuş makaron ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kaçak sigara satışına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalarda, bir kamyonla dolu makaron getirileceğinin bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen kamyonu yakalayan ekiple, yaptıkları amalarda bin kutu içerisinde toplamda 5 milyon adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan T.K. Y.Ö. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Mersin'de 5 milyon adet dolu makaron ele geçirildi
Mersin'de 5 milyon adet dolu makaron ele geçirildi
Mersin'de 5 milyon adet dolu makaron ele geçirildi

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Kaçak Sigara, Kaçakçılık, Tarsus, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 5 milyon adet dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 5 milyon adet dolu makaron ele geçirildi - Son Dakika
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