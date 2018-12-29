Son Dakika Haberleri: Mersin'de 5 Milyon Lira Değerinde 109 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Mersin'de 5 Milyon Lira Değerinde 109 Kilo Skunk Ele Geçirildi

16 dakika önce

Mersin polisi, bir tırda yaptığı aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 100 paket halinde 109 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirdi.

Mersin'de 5 Milyon Lira Değerinde 109 Kilo Skunk Ele Geçirildi, System.String[]
Mersin polisi, bir tırda yaptığı aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 100 paket halinde 109 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirdi. Nefes kesen operasyonda ayrıca yüksek miktarda uyuşturucu madde yapımında kullanılan aseton, hidroklorik ve sülfrik asit ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Mersin'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğinin istihbaratını aldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, uyuşturucu yüklü tırı takibe aldı. Tırı yakından izleyen ekipler, kent girişinde filmleri aratmayan operasyonla aracı durdurarak sürücüsünü gözaltına aldı.

Narkotik dedektör köpeğinin de yardımıyla tırda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 100 paket halinde 109 kilogram skunk, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 9 adet varil içerisinde 1 ton 485 kilogram aseton, 4 bidon içerisinde 292 kilogram hidroklorik asit, 17 bidon içerisinde 313 kilogram sülfrik asit ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:50 Kaynak: İHA

Mersin, 3. Sayfa
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