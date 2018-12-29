Son Dakika Haberleri: Mersin'de 5 Milyon Lira Değerinde 109 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Mersin'de 5 Milyon Lira Değerinde 109 Kilo Skunk Ele Geçirildi

1 saat önce

Mersin'de 5 milyon lira değerinde 109 kilo skunk ele geçirildi İstanbul'dan Mersin'e gönderilen bir tırı kent girişinde durdurarak arama yapan polis, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 100 paket halinde 109 kilogram genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirdi Nefes kesen operasyonda ayrıca...

Mersin'de 5 milyon lira değerinde 109 kilo skunk ele geçirildi
İstanbul'dan Mersin'e gönderilen bir tırı kent girişinde durdurarak arama yapan polis, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 100 paket halinde 109 kilogram genetiği değiştirilmiş esrar ele geçirdi
Nefes kesen operasyonda ayrıca çok miktarda uyuşturucu madde yapımında kullanılan aseton, hidroklorik ve sülfrik asit ele geçirildi

MERSİN - Mersin polisi, bir tırda yaptığı aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 100 paket halinde 109 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirdi. Nefes kesen operasyonda ayrıca yüksek miktarda uyuşturucu madde yapımında kullanılan aseton, hidroklorik ve sülfrik asit ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Mersin'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğinin istihbaratını aldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, uyuşturucu yüklü tırı takibe aldı. Tırı yakından izleyen ekipler, kent girişinde filmleri aratmayan operasyonla aracı durdurarak sürücüsünü gözaltına aldı.
Narkotik dedektör köpeğinin de yardımıyla tırda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 100 paket halinde 109 kilogram skunk, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 9 adet varil içerisinde 1 ton 485 kilogram aseton, 4 bidon içerisinde 292 kilogram hidroklorik asit, 17 bidon içerisinde 313 kilogram sülfrik asit ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:18 Kaynak: İHA

İstanbul, Mersin, 3. Sayfa
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