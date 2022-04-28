5 milyon makaron ele geçirildi - Son Dakika
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5 milyon makaron ele geçirildi

28.04.2022 10:47

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir kamyonda 5 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu, operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir kamyonda 5 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) bulundu, operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, kaçak sigara taşıdığı belirlenen T.K'nin kullandığı kamyonu takibe aldı.

Kontrol noktasında durdurulan kamyondaki aramada 1000 kutu içerisinde 5 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan sürücü ile aracın sahibi olduğu iddia edilen Y.Ö, işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

5 milyon makaron ele geçirildi
5 milyon makaron ele geçirildi
5 milyon makaron ele geçirildi
5 milyon makaron ele geçirildi

YORUMLAR
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Kaçakçılık, Sigara, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 5 milyon makaron ele geçirildi - Son Dakika


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