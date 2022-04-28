Mersin'de 5 milyon makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 5 milyon makaron ele geçirildi

28.04.2022 11:03
Mersin'de 5 milyon makaron ele geçirildi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde doldurulmuş 5 milyon makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde doldurulmuş 5 milyon makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, şüphe üzerine T.K. idaresindeki kamyonu durdurdu, yapılan aramada 1000 kutu içerisinde toplamda 5 milyon doldurulmuş makaron ele geçirildi. T.K. ile makaronların sahibi Y.Ö. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkartıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.


Mersin'de 5 milyon makaron ele geçirildi
Mersin'de 5 milyon makaron ele geçirildi
Mersin'de 5 milyon makaron ele geçirildi
Mersin'de 5 milyon makaron ele geçirildi
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Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık, Hisarcık, Tarsus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Mersin'de 5 milyon makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 5 milyon makaron ele geçirildi - Son Dakika
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