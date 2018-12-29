Mersin'de 5 Milyonluk Uyuşturucu Ele Geçirildi
2 saat önce
Mersin polisi, bir tırda yaptığı aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 100 paket halinde 109 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirdi.
Mersin
polisi, bir tırda yaptığı aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 100 paket halinde 109 kilogram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, İstanbul
'dan Mersin'e yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceğinin istihbaratını aldı. Konuyla ilgili çalışma başlatan ekipler, uyuşturucu yüklü tırı takibe aldı. Tırı yakından izleyen ekipler, kent girişinde filmleri aratmayan operasyonla aracı durdurarak sürücüsünü gözaltına aldı. Narkotik dedektör köpeğinin de yardımıyla tırda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 100 paket halinde 109 kilogram skunk, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 9 adet varil içerisinde 1 ton 485 kilogram aseton, 4 bidon içerisinde 292 kilogram hidroklorik asit, 17 bidon içerisinde 313 kilogram sülfrik asit ele geçirildi. Operasyon kapsamında 5 kişi gözaltına alındı
(Koray Ünlü/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 10:01 Kaynak: İHA
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