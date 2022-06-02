Mersin'de 5 tabanca ve 290 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 5 tabanca ve 290 kilo kaçak tütün ele geçirildi

02.06.2022 10:20

Mersin'de 5 tabanca ve 290 kilo kaçak tütün ele geçirildi Mersin'in Tarsus ilçesinde bir araçta yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca ile 290 kilo gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

Mersin'de 5 tabanca ve 290 kilo kaçak tütün ele geçirildi

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde bir araçta yapılan aramada, 5 ruhsatsız tabanca ile 290 kilo gümrük kaçağı tütün ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şanlıurfa'dan ruhsatsız silah ve çok miktarda tütün getirileceği bilgisine ulaşan Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, takip ettikleri şüpheli aracı D-400 Karayolu Kelahmet Köprüsü üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 290 kilo bandrolsüz tütün ile koltuk döşemeleri ve başlıklarına gizlenmiş halde 5 adet tabanca ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.Ç., S.T. ve F.K. gözaltına alınırken, şüphelilerden ikisinin 'hırsızlık, kaçakçılık ve sahtecilik' suçlarından kaydı olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Ç. ifadesinin alınmasının ardından, S.T. ve F.K. ise 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.

Mersin'de 5 tabanca ve 290 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Mersin'de 5 tabanca ve 290 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Mersin'de 5 tabanca ve 290 kilo kaçak tütün ele geçirildi
Mersin'de 5 tabanca ve 290 kilo kaçak tütün ele geçirildi

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 5 tabanca ve 290 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 5 tabanca ve 290 kilo kaçak tütün ele geçirildi - Son Dakika
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