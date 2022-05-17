Mersin'de 5 ton 250 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir kamyonda yapılan aramada 5 ton 250 kilogram kaçak akaryakıt bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, daha önce kaçakçılıktan hakkında işlem yapılan M.A'nın, kamyonla kente kaçak akaryakıt getireceğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Kontrol noktasında durdurulan kamyondaki aramada, 6 fiber tank içerisinde 5 ton 250 kilogram karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.