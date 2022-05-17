Mersin'de 5 ton 250 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 5 ton 250 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi

17.05.2022 10:55
Mersin'de 5 ton 250 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir kamyonda yapılan aramada 5 ton 250 kilogram kaçak akaryakıt bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir kamyonda yapılan aramada 5 ton 250 kilogram kaçak akaryakıt bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, daha önce kaçakçılıktan hakkında işlem yapılan M.A'nın, kamyonla kente kaçak akaryakıt getireceğinin tespit edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Kontrol noktasında durdurulan kamyondaki aramada, 6 fiber tank içerisinde 5 ton 250 kilogram karışımlı akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de 5 ton 250 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 5 ton 250 kilogram kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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