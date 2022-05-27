Mersin'de 5 ton 952 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de 5 ton 952 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

27.05.2022 10:14
Mersin'de 5 ton 952 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kamyonun üzerindeki tanklarda 5 ton 952 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kamyonun üzerindeki tanklarda 5 ton 952 litre gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince akaryakıt kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmada, hakkında daha önceden de akaryakıt kaçakçılığı suçundan sabıkası bulunan M.A'nın kullandığı kamyon takibe alındı. Bir süre takip edildikten sonra durdurulan kamyonda yapılan aramada, 6 fiber tank içerisinde toplam 5 ton 952 litre karışımlı gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirildi.

Şüpheli M.A. hakkında adli işlem başlatılırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

YORUMLAR
500
Gaziantep'te bin 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Gaziantep'te bin 650 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Kayseri'de piyasa değeri 5 milyon TL olan 3.5 milyon dal doldurulmuş makaron ele geçirildi Kayseri'de piyasa değeri 5 milyon TL olan 3.5 milyon dal doldurulmuş makaron ele geçirildi MERSİN'DE 18 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ 2 GÖZALTI MERSİN'DE 18 MİLYON MAKARON ELE GEÇİRİLDİ 2 GÖZALTI
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 5 ton 952 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
10:00 SADAT yöneticisinden "sandık" paylaşımı: Teslim etmeyiz
09:59 Annesine şiddet uygulayan babasını bıçaklamıştı! 15 yıl hapsi istenen sanık tahliye edildi
09:44 Edirne'de alkollü motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı! Olayda sürücü, yolcu ve yaya yaralandı
09:44 Akaryakıta zam! Benzin 24 lirayı, motorin ise 23 lirayı geçti
09:41 Yazın gelmesiyle mangal sezonu açıldı! Uzmanlar tavuk etine karşı vatandaşları uyardı
09:29 Melek Mosso'nun konserinin iptal edilmesine Cem Yılmaz'dan tepki: Orta çağdan güzel bir orta geldi ama pas geçiyorum
09:00 Ticari taksi, ortalığı savaş alanına çevirdi! 3 araca çarptı, 2 kişiyi yaraladı
08:51 Ünlü deprem uzmanı Oğuz Gündoğdu, kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti
08:50 Minibüs park halindeki kamyona çarptı: 11 kişi yaralandı
08:21 Resmi Gazete'de yayınlandı! Sigara ve alkole ÖTV zammı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2022 10:18:12. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de 5 ton 952 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement