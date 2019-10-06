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Mersin'de 5 yaşındaki çocuğa 'tokat' atma zanlısına ev hapsi

23 dakika önce

Mersin'de çocuğu ile tartışan 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğa tokat attığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlıya, 'ev hapsi' cezası verildi.

Mersin'de 5 yaşındaki çocuğa 'tokat' atma zanlısına ev hapsi, System.String[]

Mersin'de çocuğu ile tartışan 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğa tokat attığı iddiasıyla adliyeye sevk edilen zanlıya, 'ev hapsi' cezası verildi.


Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, çocuklar arasında çıkan bir tartışma sonrası Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa tokat attığı ve babasını da darp ettiği iddiasıyla 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli N.K.'ye 'ev hapsi' cezası verildi. - MERSİN

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:46 Kaynak: İHA
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