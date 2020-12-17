Mersin'de 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalandı - Son Dakika

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, yaralama suçundan 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlü yakalanıp cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yaralama suçundan 5 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 hükümlünün, Tekdüzü Mahallesi'ndeki iki evde olduğu bilgisine ulaşan ekipler, adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslere yapılan baskında yakalanan hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.