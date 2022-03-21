5 yıldızlı otelin müşterilerini down sendromlu Ceren karşılıyor - Son Dakika
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5 yıldızlı otelin müşterilerini down sendromlu Ceren karşılıyor

21.03.2022 11:03

Mersin'de, down sendromlu Ceren Su Yalçın, 5 yıldızlı otelin müşterilerini güler yüzüyle karşılayarak pozitif enerji veriyor.

Mersin'de, down sendromlu Ceren Su Yalçın, 5 yıldızlı otelin müşterilerini güler yüzüyle karşılayarak pozitif enerji veriyor.

Yaşama sevinci ve insan ilişkileriyle takdir toplayan Yalçın, başarısı ve çalışma azmiyle de çevresindekilere örnek oluyor.

Akdeniz ilçesi Turgut Reis Mahallesi'nde, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden misafir ağırlayan 5 yıldızlı otelin insan kaynakları müdürü Zülküf Ökten, 11 yaşındaki otizmli oğlu Doğu'nun rehabilitasyon desteği aldığı eğitim kurumunda 24 yaşındaki Ceren Su Yalçın ile tanıştı.

Yalçın'ın gülen yüzüyle çalışma hayatında yer alması gerektiğini düşünen Ökten, yaklaşık iki ay önce down sendromlu kıza iş teklifinde bulundu.

Ökten, Yalçın'ın ailesi ve öğretmenleriyle görüşüp, onun müşteri karşılama hostesi olarak otelde çalışabileceğini iletti.

Ailesinin ve öğretmenlerinin onayıyla iş teklifini kabul eden Yalçın, gülen yüzüyle otel müşterilerine pozitif enerji vermesinin yanı sıra kendisi gibi özel gereksinimli arkadaşlarına da örnek oluyor.

Oteldeki her çalışan gibi sabahın erken saatlerinde işinin başına geçen Yalçın, ilk olarak müşteri listelerini yeniliyor.

Oda doluluk oranlarını kontrol edip, ilgili personele müşterilerin giriş ve çıkış saatlerini bildiren Yalçın, otel misafirlerine gerekli yönlendirmeleri yapıyor.

Otel misafirlerinin hakkında yaptığı geri dönüşler de Yalçın'ın başarısını kanıtlıyor.

"Burası benim ikinci evim ve ailem"

Ceren Su Yalçın, AA muhabirine, iş teklifini ilk duyduğu anda çok heyecanlandığını söyledi.

Otelde çalışmaya başladığında çok güzel duygular hissettiğini belirten Yalçın, "Burası benim ikinci evim ve ailem. Onları çok seviyorum." dedi.

Yalçın, her sabah işinin başına geçip misafirlerle ilgilendiğini anlatarak, şöyle konuştu:

"Pazartesiden cumaya kadar çalışıyorum. Burada çok mutluyum. Cumartesi olduğunda işe gelmiyorum, evdeyim. Burası hep aklımda oluyor. Sevdiğim insanların hep yanında olmak ve çalışmak istiyorum. Hep aklımda oluyorlar. Rüyalarıma giriyorlar. Hafta sonlarının bitmesini, çabucak pazartesi olmasını ve hemen buraya gelip çalışmaya başlamayı, sevdiğim insanları görmeyi istiyorum."

Otelin insan kaynakları müdürü Zülküf Ökten de oğlunun otizmli olması nedeniyle çevresindeki özel gereksinimli kişilere karşı daha hassas olduğunu söyledi.

Oğlunun eğitim kurumunda tanıştığı Ceren Su Yalçın'ın enerjisiyle dikkatini çektiğini anlatan Ökten, onun için otelde bir pozisyon yaratma kararı aldıklarını belirtti.

İş teklifini kabul eden Yalçın'ın yaklaşık iki aydan bu yana otelde çalıştığını dile getiren Ökten, "Misafirler sabah Ceren'in güler yüzünü gördüklerinde dertlerini, sıkıntılarını unutuyorlar. Onun pozitif enerjisi insanları çok fazla mutlu ediyor." diye konuştu.

Ökten, otel müşterilerinden Yalçın ile ilgili e-posta ve teşekkür yazıları aldıklarını söyledi.

Departmanın müdürü Merve Kankul da Ceren Su Yalçın'ın insan ilişkileri çok güçlü bir personel olduğunu kaydetti.

5 yıldızlı otelin müşterilerini down sendromlu Ceren karşılıyor
5 yıldızlı otelin müşterilerini down sendromlu Ceren karşılıyor
5 yıldızlı otelin müşterilerini down sendromlu Ceren karşılıyor

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 5 yıldızlı otelin müşterilerini down sendromlu Ceren karşılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: 5 yıldızlı otelin müşterilerini down sendromlu Ceren karşılıyor - Son Dakika
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