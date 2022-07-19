Mersin'de 50 yıllık ağaca yabancı madde enjekte edildi: 3 kişi gözaltına alındı

Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yer alan yaklaşık 50 yıllık ağaçta kuruma meydana geldi. Valiliğin, "sahilin simgesi" olarak anılan ağacın incelenmesi talimatı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

GÖVDESİNE YABANCI MADDE ENJEKTE EDİLMİŞ

Yürütülen çalışmalarda ağacın gövdesinde matkapla bir santimetre çapında 9 delik açıldığı,gövdedeki renk değişimi ile dallardaki kurumanın da açılan deliklere yabancı madde enjekte edilmesi sonucu oluştuğu tespit edilerek, hastalık veya mantar izine ise rastlamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kentin 'simge ağacı'na bir araçla bölgeye gelen kişiler tarafından zarar verildiğini saptadı.

GÖZALTINA ALINAN BELEDİYE ÇALIŞANI 2 İSİM VERDİ

Plakası belirlenen aracın Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce kiralandığını tespit eden polis ekipleri, belediye çalışanı araç sürücüsü Yusuf S'yi yakaladı. Şüphelinin ifadesinde, olay günü Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G., CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç.'nin de yanında olduğunu belirtmesi üzerine iki şüpheli de gözaltına aldı.

Şüphelilerin ağaca zarar verdiği anlar da bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.