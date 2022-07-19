Mersin'de 50 yıllık ağaca yabancı madde enjekte edildi: 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de 50 yıllık ağaca yabancı madde enjekte edildi: 3 kişi gözaltına alındı

19.07.2022 14:16

Mersin'in Yenişehir ilçesi sahilindeki ağaçta meydana gelen kuraklık dikkat çekti. Ağacın incelenmesi talimatı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Çalışma sonucunda kauçuk ağacına matkapla açılan deliklere yabancı madde enjekte edilerek zarar verildiği anlaşıldı. Olayla ilgili belediye çalışanı araç sürücüsü Yusuf S., Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G. ve CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç. gözaltına alındı.

Adnan Menderes Bulvarı'nın sahil bandındaki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda yer alan yaklaşık 50 yıllık ağaçta kuruma meydana geldi. Valiliğin, "sahilin simgesi" olarak anılan ağacın incelenmesi talimatı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Mersin'de 50 yıllık simge ağaç birden kuruyunca ekipler harekete geçti! Verilen zarar inanılmaz, 3 kişi gözaltında

GÖVDESİNE YABANCI MADDE ENJEKTE EDİLMİŞ

Yürütülen çalışmalarda ağacın gövdesinde matkapla bir santimetre çapında 9 delik açıldığı,gövdedeki renk değişimi ile dallardaki kurumanın da açılan deliklere yabancı madde enjekte edilmesi sonucu oluştuğu tespit edilerek, hastalık veya mantar izine ise rastlamadı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mersin'de 50 yıllık simge ağaç birden kuruyunca ekipler harekete geçti! Verilen zarar inanılmaz, 3 kişi gözaltında

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kentin 'simge ağacı'na bir araçla bölgeye gelen kişiler tarafından zarar verildiğini saptadı.

Mersin'de 50 yıllık simge ağaç birden kuruyunca ekipler harekete geçti! Verilen zarar inanılmaz, 3 kişi gözaltında

GÖZALTINA ALINAN BELEDİYE ÇALIŞANI 2 İSİM VERDİ

Plakası belirlenen aracın Mersin Büyükşehir Belediyesi'nce kiralandığını tespit eden polis ekipleri, belediye çalışanı araç sürücüsü Yusuf S'yi yakaladı. Şüphelinin ifadesinde, olay günü Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Salim Serdar G., CHP Toroslar İlçe Gençlik Kolları Başkanı Oğuzhan Ç.'nin de yanında olduğunu belirtmesi üzerine iki şüpheli de gözaltına aldı.

Şüphelilerin ağaca zarar verdiği anlar da bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Mersin'de 50 yıllık simge ağaç birden kuruyunca ekipler harekete geçti! Verilen zarar inanılmaz, 3 kişi gözaltında
YORUMLAR
500
Seydişehir'de 371 araç trafikten men edildi Seydişehir'de 371 araç trafikten men edildi
Kaynak: AA

Hisarcık, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 50 yıllık ağaca yabancı madde enjekte edildi: 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:36 Kasabasını korumak isteyen adam az kalsın canından oluyordu
14:31 Önce Edirne sonra Tekirdağ! Tırtıl istilası şimdi de Anadolu'da görülmeye başladı
14:15 Selçuk Ural'dan "Torunlarınla görüşüyor musun?" sorusuna çok sert cevap: O babanın çocuklarıyla görüşmem
14:15 Ördekleri çantasına koyarak götürdüğü öne sürülmüştü! Irak uyruklu kadın olayın iç yüzünü anlattı
14:13 Uzmanlar uyardı! Ölüm sıcakları Avrupa'dan Türkiye'ye doğru geliyor
14:04 Bolu'da kesin teşhis konulamayan gizemli hastalık! Aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişi yoğun bakıma alındı
13:56 Gençleşme operasyonları! Seda Sayan Türkiye'ye gelir gelmez soluğu estetisyende aldı
13:53 Ebrar Karakurt sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündemde! Nasreddin Hoca heykelinin önünde poz verdi
13:35 İran'ın başkenti Tahran'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çağrı filminin müziğiyle karşılandı
12:52 Hayrete düşüren gerçek! Beyin yiyen amip adamın kafatasını boşalttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 14:42:13. #1.11#
SON DAKİKA: Mersin'de 50 yıllık ağaca yabancı madde enjekte edildi: 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement