Mersin'de 500 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de 500 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Mersin'de 500 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

7 saat önce

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir evden 500 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Mersin'de 500 bin liralık ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı, System.String[]

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir evden 500 bin liralık ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Yeşilçimen Mahallesi'ndeki bir evden ziynet eşyası çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekiplerin kimliklerini tespit ettiği şüphelilerden M.D. ve R.D. kentte, Ü.B. Karaman'da gözaltına alındı.

Söz konusu evden 500 bin lira değerinde ziynet eşyası çaldıkları öne sürülen zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 10:50 Kaynak: AA
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