Mersin'de 500 polisin katılımıyla dev operasyon! 18 Mersin Belediyesi çalışanı terör propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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Mersin'de 500 polisin katılımıyla dev operasyon! 18 Mersin Belediyesi çalışanı terör propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı

28.09.2022 09:22

Mersin'de terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı bulunan 30 kişi için operasyon düzenlendi. 30 kişi arasından 18 kişinin Mersin Belediyesi'nde personel olarak çalıştığı belirlenirken gözaltına alınan isimler arasında Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş'in de olduğu bildirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün propagandasını yaptıkları ve örgütsel bazı faaliyetlere katıldıkları iddiasıyla, 18'i Büyükşehir Belediye personeli olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Mersin'de terör operasyonu

BASIN YAYIN DAİRE BAŞKANI GÖZALTINDA

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bu sabah 500 polisin katılımı ile eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Hava destekli, özel harekat polislerinin de katılımı ile gerçekleştirilen operasyonlarda, Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş'in de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Operasyonların devam ettiği bildirildi.

Mersin'de terör operasyonu
YORUMLAR
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Mersin Büyükşehir, Gözne Paket Atıksu Arıtma Tesisi Çalışmalarında Sona Geldi Mersin Büyükşehir, Gözne Paket Atıksu Arıtma Tesisi Çalışmalarında Sona Geldi 30 PKK/KCK şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı 30 PKK/KCK şüphelisinin yakalanmasına yönelik operasyon başlatıldı
Kaynak: İHA

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Operasyon, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 500 polisin katılımıyla dev operasyon! 18 Mersin Belediyesi çalışanı terör propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 500 polisin katılımıyla dev operasyon! 18 Mersin Belediyesi çalışanı terör propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı - Son Dakika
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