Mersin'de 51 organize suç örgütü zanlısına yönelik operasyon başlatıldı - Son Dakika
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Mersin'de 51 organize suç örgütü zanlısına yönelik operasyon başlatıldı

15.11.2022 07:42
Mersin'de 51 organize suç örgütü zanlısına yönelik operasyon başlatıldı

Mersin'de, 51 organize suç örgütü şüphelisinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.

Mersin'de, 51 organize suç örgütü şüphelisinin yakalanmasına yönelik şafak operasyonu düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, nitelik dolandırıcılık ve tefecilik suçlarına karıştığı iddia edilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda, kendilerini stajyer savcı, avukat, polis memuru ile çarşı ve mahalle bekçisi gibi unvanlarla tanıtan 10 şüphelinin, emniyet ve adliyede haklarında dava ve soruşturma dosyası bulunan kişilerle irtibat kurdukları, bu kişilerin güvenlerini kazandıktan sonra söz konusu dava ve soruşturma dosyalarını lehlerine çevirebileceklerini söyleyerek yaklaşık 1 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.
Çalışmalarda, 34 şüphelinin aktif olarak çalışmadıkları halde kendilerini para karşılığında "hayali şirketler" üzerinden sigortalı göstererek primlerini ödemedikleri, borçlandırdıkları şirketlerin adreslerini değiştirerek veya kapatarak sigortalı çalışanlara tanınan tüm haklardan faydalanıp, Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) yüklü miktarda zarara uğrattıkları tespit edildi.
Öte yandan, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelemesinde 7 zanlının da yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları saptandı.
Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu söz konusu 51 şüphelinin kimliği tespit edildi.
Zanlıların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şafak vakti dron destekli başlatılan operasyona yaklaşık 300 polis katıldı.
Özel harekat polisleri, baskın yapılan adreslerdeki sokakların girişinde uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi aldı.
Polisin, zanlıları yakalamaya yönelik çalışması ve adreslerdeki aramaları devam ediyor.

Kaynak: AA
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Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 51 organize suç örgütü zanlısına yönelik operasyon başlatıldı - Son Dakika

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