Mersin'de, 52 bin 500 fidan dikildi - Son Dakika

MERSİN genelinde, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü nedeniyle 52 bin 500 adet fidan dikildi.

Kent merkezindeki fidan dikim etkinliği, merkez Toroslar ilçesi Korukent Mahallesi'ndeki TOKİ konutları yanında yapıldı. Vali Ali İhsan Su , Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik , Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman ile kent protokolü, fidanları toprakla buluşturup can suyu verdi.Etkinliğe ilişkin açıklama yapan Vali Su, Bugün tüm ilimizde 52 bin 500 fidanı toprakla buluşturacağız. Toplamda 2 milyon 18 bin fidanı, proje kapsamında bu yıl toprakla buluşturmuş olacağız. Hem nesillerimize ağacı sevdirme, bu sevgiyi pekiştirle adına önemli bir etkinlik olarak değerlendiriyorum. Aynı zamanda da gelecek nesillerimize daha yeşil bir Türkiye 'yi bırakmış olacağız dedi.

Orman Bölge Müdürü Akduman ise, Geçen sene ilimiz genelindeki 50 lokasyonda 268 bin fidanı aynı gün toprakla buluşturduk. Geçen yıl ilimiz genelinde 2 milyon 350 bin fidan diktik. Mersin bölgemiz, orman açısından büyük zenginliğe ve çeşitliliğe sahip. İl genelimizin yüzde 53'ü orman alanına tekabül etmekte diye konuştu.