Mersin'de 543 polisin katılımıyla "huzur" uygulaması - Son Dakika

Mersin'de 543 polisin katılımıyla "huzur" uygulaması

Mersin il merkezinde, 543 polisin katılımıyla 50 noktada "huzur" uygulaması yapıldı.

Mersin il merkezinde, 543 polisin katılımıyla 50 noktada "huzur" uygulaması yapıldı. Uygulamada ayrıca korona virüs ile ilgili vatandaşlara bilgi verilirken, özellikle maske ve sosyal mesafe konularında uyarılarda bulunuldu.

Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
Meclis'te çoklu baro teklifi görüşülürken tartışma çıktı


Mersin Emniyet Müdürlüğünce halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen "huzur" uygulamasına Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Çevik Kuvvet, Yabancılar Şubesi ve Trafik Şubesinden ekipler katıldı. Suç ve suçluların önlenmesi ile vatandaşların huzuru için il merkezinde 543 polisin katılımıyla 50 noktada gerçekleştirilen uygulamada, şüpheli görülen kişiler üst aramasından geçirildi, genel bilgileri sorgulandı. Özellikle şehrin giriş ve çıkışlarında yapılan uygulamalarda araçlar ve içerisinde bulunan kişiler de aranırken, şahısların Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Ekipler, ayrıca kentte bulunan eğlence merkezlerine tek tek girip, buralarda da uygulama yaptı. Halka açık ve eğlence merkezlerinde yapılan kontrollerde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslar gözaltına alınırken, trafik yönünden de bazı araçlara cezai işlem uygulandı.


Mezitli Vatan Caddesi üzerinde yapılan uygulamada ayrıca korona virüs ile ilgili vatandaşlara bilgi verilirken, özellikle maske ve sosyal mesafe konularında uyarılarda bulunuldu.


Öte yandan İçişleri Bakanlığının genelgesiyle bugün saat 08.00 ile 18.30 arasında il merkezinde ve ilçelerde korona virüs uygulamaları yapıldı. Yapılan uygulamalarda 707 berber, kuaför, güzellik merkezi, 2 avm, 25 işyeri, 261 ticari taksi, 21 ticari taksi durağı, 19 pazar yeri, 198 şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım aracı, 525 kahvehane, 25 hamam, 770 lokanta, 39 spor merkezi, 217 sahil bandı, 55 konaklama tesisi, 17 çay bahçesi, 15 dernek lokali, 37 nikah salonu ile düğün yeri, 113 internet kafe, 2 sinema, 1 lunapark, 239 cami kontrol edilirken, toplamda 20 bin 180 lira para cezası yazıldı.


Ayrıca Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 877 araç sorgulanırken, 13 yolcu ile 2 sürücüye 13 bin 694 lira idari yaptırım uygulanırken, 11 araç sürücüsüne de bin 581 lira idari yaptırım uygulandı. - MERSİN

Mersin, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 23:31 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 543 polisin katılımıyla 'huzur' uygulaması - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:53 Rekabet Kurulu, TEMSA'nın devrine onay verdi 16:19 40 günlük bebeğini, eşini ve üvey kızını bıçaklayan baba, hakim karşısında çark etti 16:18 Domagoj Vida'nın menajeri, Beşiktaş'a 11 milyon TL'lik ihtarname gönderdi 15:56 Şile'de eski olduğu iddia edilen su dağıtım tankerini fotoğraflayan kişi konuştu: 5 Temmuz Pazar günü çektim 15:45 Hız limitini aşan sürücünün gösterdiği korkunç gerekçe cezadan yırtmasını sağladı 14:49 HDP'den asgari ücret 3 bin lira olsun önerisi 14:03 Oyunculuk hayaliyle evden kaçan genç kızın başına gelmeyen kalmadı! Sokaklarda kaldı, taciz edildi, bıçaklandı 13:43 Son dakika: Ayasofya'nın 15 Temmuz'da ibadete açılma ihtimalini değerlendiren Numan Kurtulmuş: İnşallah daha önce açılır 13:16 Yolcu taşımacılığının efsane firması Varan, Türkiye yollarına geri döndü 13:14 Kocasını minibüste başka kadınla yarı çıplak halde basan kadın, öfkeden deliye döndü 12:44 Aranan şüpheli polislere bıçakla saldırdı! 2 memur yaralandı 12:05 PTTBank'tan emekli maaşı müşterilerine özel 60 ay vadeli kredi fırsatı 11:16 Lucca'da tuvalette tacize uğrayan çalışan mahkemede olay anını anlattı 10:28 Sahibi 1,5 tonluk kurbanlık boğayı ikinci el araç fiyatına satışa çıkardı 09:53 İstanbul'da cami avlusunda dehşet anları kamerada
Son Dakika: Malatya'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
00:06
Fatih Terim'den TFF'ye yabancı kuralı eleştirisi: Herkes hükmen mağlubiyetlere hazırlansın
23:52
Meclis'te çoklu baro teklifi görüşülürken tartışma çıktı
23:48
Fenerbahçe'nin gündemindeki Sivassporlu Mert Hakan, 6 maçtır gol ve asist katkısı yapamıyor
22:04
Listeye beş il daha eklendi, asker uğurlamanın yasaklandığı il sayısı 24'e yükseldi
21:46
Anadolu'da vaka sayıları neden arttı? Bakan Koca merak edilen soruyu cevapladı
20:38
"Ölüm raporunda neden koronavirüs yazmıyor" diyen şahıs, başhekim yardımcısına saldırdı
19:52
İddia için 40 metrelik falezlerden denize atlayan Rus genç, hayatını kaybetti
19:29
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldüren sanıktan tuhaf sözler: Cezaevinde sıkıldım
18:46
ABD'de Asya kökenli aileye ırkçı tacizde bulunan Solid8 şirketinin CEO'su restorandan kovuldu
17:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 05:58:39. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de 543 polisin katılımıyla "huzur" uygulaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]