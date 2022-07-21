Mersin'de 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

21.07.2022 09:21
Mersin'de 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mersin'de 2 ayrı işyerinde yapılan aramalarda, yağ ve solvent karışımından elde edildiği belirlenen 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de 2 ayrı işyerinde yapılan aramalarda, yağ ve solvent karışımından elde edildiği belirlenen 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, akaryakıt kaçaklığına yönelik yürütülen çalışma çerçevesinde, merkez Akdeniz ilçesindeki iki iş yerinde, yağ ve solvent karışımından kaçak akaryakıt üretimi yapılarak piyasaya sürdüğü bilgisine ulaşıldı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde söz konusu adreslere düzenlenen operasyonlarda, yağ ve solvent karışımından elde edillerek satışa hazır hale getirilen 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Jandarma, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 550 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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