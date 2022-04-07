Mersin'de 6 DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Mersin'de 6 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

07.04.2022 10:00

Mersin'de 6 DEAŞ şüphelisi tutuklandıMERSİN Mersin'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Mersin'de 6 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

MERSİN Mersin'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 DEAŞ şüphelisi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, 2'si 'adli kontrol' kapsamında, 6'sı ise sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.

24 Mart tarihinde düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü çerisinde faaliyet yürüttükleri ve finansal destek sağladıkları iddiasıyla 11'i il merkezinde, 2'si Anamur'da ve bir kişi de Tarsus ilçesinde olmak üzere 14 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Mersin'de 6 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Mersin'de 6 DEAŞ şüphelisi tutuklandı
Mersin'de 6 DEAŞ şüphelisi tutuklandı

YORUMLAR
500
Mersin'de DEAŞ'a mali desteğe 6 tutuklama Mersin'de DEAŞ'a mali desteğe 6 tutuklama DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 6 DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
10:33 "Ukrayna'da savaşıyorum" diyen Elazığlı iş adamı dolandırıcı mı? Dolandırılanlar konuştu
10:30 Cemal Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a devredildi
10:26 Sadece 1 golü kaldı! Gomis Nonda'yı yakalarsa aslan maskesi takıp sevinecek
10:16 İngiltere'de komşusunu 27 yerinden bıçaklayıp öldürdükten sonra üzerine oturup sigara içmiş! Türk zanlı cinayet suçundan mahkum edildi
10:13 Türkiye'yi ayağa kaldıran "ezan şakası" videosunu yapan gençler konuştu: İftardan önce değil, 10 dakika sonra açtık!
10:11 İrem Derici oyuncu Murat Balcı'yı ifşa etti: Çocuğa üç yıldır don giydiremiyoruz
10:10 Eski Rus sevgiliden 7 milyon TL'lik vurgun: Pencere yöntemiyle her şeyini kaybetti
10:03 Bryan Robson'dan yıllar sonra gelen Galatasaray itirafı: En ürkütücü yerdi
09:52 Oğlum dizisinde dün akşam neler oldu? Kaan'ın katili kim?
09:39 Avlanmak için dağa çıkan muhtar kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 10:42:42. #1.13#
SON DAKİKA: Mersin'de 6 DEAŞ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement