Mersin'de 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü; 1 ölü -2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü; 1 ölü -2 - Son Dakika

Mersin'de 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü; 1 ölü -2

7 saat önce

Mersin'de 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü; 1 ölü (FIRTINA VE SEL ETKİLİ OLDU)-2.

Mersin'de 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü; 1 ölü (FIRTINA VE SEL ETKİLİ OLDU)-2

Mersin'de 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü; 1 ölü -2

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:31 Kaynak: DHA
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