Mersin'de 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü; 1 ölü -2 - Son Dakika

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Mersin'de 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü; 1 ölü -2
7 saat önce
Mersin'de 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü; 1 ölü (FIRTINA VE SEL ETKİLİ OLDU)-2.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 09:31 Kaynak: DHA
Mersin'de 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü; 1 ölü (FIRTINA VE SEL ETKİLİ OLDU)-2
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