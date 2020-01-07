Mersin'de 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü; 1 ölü-4 - Son Dakika

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Mersin'de 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü; 1 ölü-4
6 saat önce
Mersin'de 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü; 1 ölü-4.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 11:26 Kaynak: DHA
Mersin'de 6 kişilik ailenin yaşadığı baraka çöktü; 1 ölü-4
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