Mersin'de 60 üreticiye bin 500 küçükbaş hayvan desteği sağlandı - Son Dakika

Mersin'de 60 üreticiye bin 500 küçükbaş hayvan desteği sağlandı

25.10.2020 12:18
Mersin'de 60 üreticiye bin 500 küçükbaş hayvan desteği sağlandı, System.String[]

Mersin Büyükşehir Belediyesince yürütülen 'Haydi gel köyümüze destek verelim' projesi kapsamında, 60 üreticiye bin 500 küçükbaş hayvan desteği sağlandığı bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesince yürütülen 'Haydi gel köyümüze destek verelim' projesi kapsamında, 60 üreticiye bin 500 küçükbaş hayvan desteği sağlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinin bu yıl başlattığı ve birçok paydaş kurumla birlikte yürüttüğü 'Haydi gel köyümüze destek verelim' projesi kapsamında küçükbaş hayvan dağıtımlarının son durağı Erdemli oldu. Erdemli'de Esenpınar, Fakılı, Küstüllü, Sorgun, Üzümlü, Sarıkaya ve Alibeyli mahallelerinden 4'ü kadın toplam 7 üreticiye ivesi koyun desteği sağlandı. Proje kapsamında bu yıl 60 üreticiye toplam bin 500 küçükbaş hayvan ulaştırıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, törendeki konuşmasında, pandeminin tarımın önemini bir kere daha ortaya çıkarttığını belirterek, tarımda sürdürülebilir politikaları uygulamak gerektiğine dikkat çekti. Erdemli'deki üreticiler adına kürsüye çıkan ancak heyecanlandığı için kürsüde yalnızca teşekkür eden Teslime Ersoy'u yeniden kürsüye davet eden Başkan Seçer, kadın üreticinin önemli bir hikayesi olduğunu söyledi. Sarıkaya Mahallesi'nde yaşayan Ersoy'un heyecanı üzerine belediye bürokratlarından hikayesini dinlediğini kaydeden Seçer, "Ağılı yanmış, hayvanları telef olmuş. Biçare kalmış ve bize müracaat etmiş. Az önce heyecanlanmış, anlatamamış" dedi.

"Biz sormadık Teslime bacıya, sen kime oy kullandın, necisin, kimdi torpilin?"

Üretici Ersoy'a projeyle tanışma sürecini soran ve üretici kadından, "Köyümüze geldiler, başvurduk" yanıtını alan Başkan Seçer, "Kimsenin kimseden haberi yok, köye geldiler, biz yazıldık. Demek ki bakmışlar, bacım ne yapar, ne eder, geliri ne ve uygun görmüşler. Biz sormadık Teslime bacıya, sen kime oy kullandın, ne yaptın, necisin, kimdi torpilin? Bunu yapamayız, yapmamalıyız. Özellikle belediyeler. Biz halkın ta kendisiyiz. Yani onun annesi, babası, arkadaşı, belediye başkanı. Başvuracağı bir merciiyiz" diye konuştu.

Teslime Ersoy örneğinde de olduğu gibi desteklerini hiçbir ayrım ve ayrıcalık gözetmeden gerçekleştirdiklerini vurgulayan Başkan Seçer, "Şunu bilmenizi istiyorum, Teslime bacının bir torpili falan yok. Bu önemli. 60 üretici seçildi, bunun 27'si kadın üretici. Vicdanen de imanen de hukuken de siyaseten de ahlaken de ben rahatım" ifadelerini kullandı.

"Bugüne kadar harama tenezzül etmedik, bundan sonra da tenezzül etmek bize yaraşmaz"

Başkan Seçer, ardından Kösbucağı, Fakılı ve Çamlı mahallelerinin sakinleriyle buluştu. Mahalle sakinleri Fakılı Mahallesi Göcük mevkiinde Başkan Seçer'i şenlik havasında karşıladı. Büyükşehir Belediyesinin üç mahalleyi bağlayan grup yolunun 12 kilometrelik kısmında sürdürdüğü, 9 kilometresini ise tamamladığı asfalt çalışması için mahalle muhtarları Başkan Seçer'e teşekkürlerini iletti. Yurttaşlara hizmet etmekten gurur duyduklarını ve keyif aldıklarını vurgulayan Seçer, "Bizim ne kazancımız olabilir? Bugüne kadar harama tenezzül etmedik, bundan sonra da harama tenezzül etmek bize yaraşmaz. Ne Allah katında ne vicdan katında ne kul katında. Çocuklarımızın kursağından haram girmedi. Bundan sonra da girmek nasip etmesin. Bu bir utanç vesikasıdır, bunu reddediyoruz" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki yıl Çamlı-Karahıdırlı yolunun 3.5 kilometrelik güzergahı yapılacak"

Mahallelerin taleplerini de dinleyen Başkan Seçer, birçok talebin yerine yetirileceğinin sözünü verdi. Bölgedeki üreticiler için ihtiyaç duyulan bir köprüyü 2022 programına aldıklarını belirten Seçer, Çamlı-Karahıdırlı arasındaki yol talebine de değindi. Başkan Seçer, "Burası bizim değil. Ama bu talep bize daha önce gelmiş. Bizim Yol Asfalt Daire Başkanlığımız bununla ilgilenmiş. Başkanımız ekibiyle burada inceleme yapmış. Bize ait olmadığı halde buranın yapılması gerektiğini kendi de rapor etmiş bana ve dolayısıyla bu yolu yapacağız. Önümüzdeki yıl Çamlı-Karahıdırlı yolunun 3.5 kilometrelik güzergahı yapılacak" dedi.

"Önemli olan hep bir arada olmak"

Mahalle ziyaretinde sanatçılar Mersinli İsmail ve Doğa Yavuz Uydacı da şarkılarıyla alanı coşturdu. Başkan Vahap Seçer ve Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu ile alanda bulunanlar karşılıklı oyun oynadı. Sanatçı Mersinli İsmail, ilk defa farklı partilerin belediye başkanlarını keyifli bir ortamda bir arada gördüğünü ve tarihini bir ana şahit olduğunu söyledi. Başkan Seçer de hoşgörü olduktan sonra her sorunun çözülebileceğini vurgulayarak, "Ben farklı bir partidenim, Mükerrem Bey farklı bir partiden. Meclis üyelerimiz de burada, sabahtan bu yana bizim Erdemli'de programlar var. Farklı farklı partilerden. Ama önemli olan hep bir arada olmak, ortak düşüncemiz vatandaş" diye konuştu. - MERSİN

Mersin'de 60 üreticiye bin 500 küçükbaş hayvan desteği sağlandı
Mersin'de 60 üreticiye bin 500 küçükbaş hayvan desteği sağlandı
Mersin'de 60 üreticiye bin 500 küçükbaş hayvan desteği sağlandı
Mersin'de 60 üreticiye bin 500 küçükbaş hayvan desteği sağlandı

Erdemli, Mersin, Kadın, Çamlı, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mersin'de 60 üreticiye bin 500 küçükbaş hayvan desteği sağlandı - Son Dakika

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