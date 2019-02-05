Son Dakika Haberleri: Mersin'de 615 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

Mersin'de 615 Kilogram Kokain Ele Geçirildi

46 dakika önce

Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda, muz konteynerinin içine gizlenmiş 530 paket halinde 615 kilogram kokain ele geçirildi.

Mersin'de 615 Kilogram Kokain Ele Geçirildi, System.String[]
Mersin Limanı'nda düzenlenen operasyonda, muz konteynerinin içine gizlenmiş 530 paket halinde 615 kilogram kokain ele geçirildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması kapsamında, Ekvador'dan Mersin Uluslararası Limanı'na getirilen muz yüklü konteynerde arama yapıldı.

Aramada, konteyner içerisinde muzların arasına gizlenmiş vaziyette 530 paket halinde 615 kilogram kokain maddesi ele geçirildi.

Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 04:52 Kaynak: AA

Mersin, Güncel
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