Son Dakika Haberleri: Mersin'de 615 Kişi 3 Milyon Lira Çoban Desteği Ödemesi Aldı

Mersin'de 615 Kişi 3 Milyon Lira Çoban Desteği Ödemesi Aldı

1 saat önce

2018 yılı sürü yöneticisi istihdamı desteklemeleri çerçevesinde, Mersin'de 615 kişi 3 milyon 75 bin TL çoban desteği ödemesi aldı.

Mersin'de 615 Kişi 3 Milyon Lira Çoban Desteği Ödemesi Aldı, System.String[]
2018 yılı sürü yöneticisi istihdamı desteklemeleri çerçevesinde, Mersin'de 615 kişi 3 milyon 75 bin TL çoban desteği ödemesi aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen sürü yöneticisi desteği ödemeleri 22 Mart 2019 tarihinden itibaren işletme ve kişilerin hesabına yatırıldı. Sertifikaya sahip olan çobanların, çoban desteği alım şartlarını taşımaları halinde yapılan ödemeler, çoban istihdam desteği adı altında, 250 ve üzerinde anaç küçükbaş koyun ve keçisi olan hayvan sahiplerinin sürü yöneticisi (çoban) istihdam etmeleri karşılığında Bakanlık tarafından hibe olarak veriliyor.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden elde edilen verilere göre, 2018 yılı sürü yöneticisi istihdamı desteklemeleri çerçevesinde Türkiye genelinde 7 bin 23 işletmeye çoban istihdamına katkıda bulunmak amacıyla 35 milyon lira destek ödendi.

Çoban istihdam desteğinden Mersin'deki hayvan üreticileri de yararlandı. Buna göre, Mersin'de 615 kişi 3 milyon 75 bin TL destek aldı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 12:02 Kaynak: İHA

Mersin, Ekonomi
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