Mersin'de 617 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de 617 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de 617 şişe sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

MERSİN'de bir iş yerinde yapılan aramada 617 şişe sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de 617 şişe sahte içki ele geçirildi, System.String[]

MERSİN'de bir iş yerinde yapılan aramada 617 şişe sahte içki ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yenişehir ilçesindeki M.K. ve E.D.'ye ait iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan kontrollerde, bazı içkilerin bandrollü olmasına karşın yapılan ölçümlerinde şüpheli olduğu belirlendi. Dolum seviyeleri de farklı olduğu tespit edilen 617 şişe içkinin sahte olduğu tespit edildi. Haklarında adli işlem başlatılan şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:10 Kaynak: DHA
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