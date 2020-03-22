Mersin'de 65 yaş üstü için 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de 65 yaş üstü için 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu - Son Dakika

Mersin'de 65 yaş üstü için 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu

7 saat önce

Mersin Valisi Ali İhsan Su, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar için ikametlerinden dışarıya çıkmalarının sınırlandırıldığını hatırlatarak, bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturduklarını bildirildi.

Mersin'de 65 yaş üstü için 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu, System.String[]

Mersin Valisi Ali İhsan Su, korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları olan vatandaşlar için ikametlerinden dışarıya çıkmalarının sınırlandırıldığını hatırlatarak, bu kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturduklarını bildirildi.


Su, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında 21 Mart saat 24.00 itibariyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmalarının sınırlandırıldığını anımsatarak, "Kıymetli Mersinliler, korona virüs tedbirleri kapsamında bu gece (21 Mart Cumartesi) saat 24.00 itibariyle 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştır. Lütfen hepimizin sağlığı için tedbirlere uyalım. Bu kapsamda ilimizde gerekli tedbirler alınmış olup vefa sosyal destek grupları oluşturulmuştur. Vatandaşlarımızın hizmetindeyiz" dedi. - MERSİN

Ali ihsan, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:29 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti
Sokağa çıktı, 392 lira cezayı yedi Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir
BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir         
17:53
Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı         
15:50
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı         
14:57
"ABD istihbaratı, ocak ve şubatta Kovid-19 için pandemi uyarısında bulundu" iddiasına Trump yanıt verdi         
00:56
Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü Son Dakika: Real Madrid'in eski başkanı Lorenzo Sanz,koronavirüsten öldü         
23:49
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi         
23:00
İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı karar sonrası Fatih Terim ve Şenol Güneş, evden çıkamayacak         
22:54
HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu: KHK'lı doktorlar da koronavirüs salgınına karşı görev alacak         
22:39
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:26
Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu Son Dakika: Ankara'da 65 yaş üstüne ücretsiz ulaşım hakkı durduruldu         
18:05
Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 46 ülkeye daha uçuşlar durduruldu         
15:00
Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı Camilerde alınan koronavirüs tedbirlerinin önemi bir kez daha anlaşıldı         
14:52
Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı Temizlik ürünleri üreticileri: Fiyatlar ham madde sıkıntısı nedeniyle arttı         
12:31
Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı Karantina sonrası boş kalan köylere giren filler litrelerce alkollü içecek içerek sızıp kaldı         
12:10
Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu Koronavirüse yakalanan 39 yaşındaki kadının 'Ciğerlerimde cam var gibi' feryadı yürekleri burktu         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 19:35:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de 65 yaş üstü için 'Vefa Sosyal Destek Grubu' oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]