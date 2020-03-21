Mersin Valisi Ali İhsan Su, ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların temel ihtiyaçlarının karşılanması için "65 yaş üstü Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturduklarını bildirdi.

Su, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugün saat 24.00'den itibaren 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların ikametlerinden dışarı çıkmalarının sınırlandırıldığını hatırlattı.

Bu kapsamda kentte gerekli tedbirlerin alındığını ifade eden Su, şunları kaydetti:

"Kıymetli Mersinliler, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu gece (21 Mart Cumartesi) saat 24.00 itibarıyla 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarı çıkmaları sınırlandırılmıştır. Lütfen hepimizin sağlığı için tedbirlere uyalım. Bu kapsamda ilimizde gerekli tedbirler alınmış olup vefa sosyal destek grupları oluşturulmuştur. Vatandaşlarımızın hizmetindeyiz."