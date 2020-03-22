Mersin'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için ekip kuruldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için ekip kuruldu - Son Dakika

Mersin'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için ekip kuruldu

6 saat önce

MERSİN'in merkez Yenişehir ilçesinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik hasta ve engellilerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Yenişehir Belediyesi ekip kurdu.

Mersin'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için ekip kuruldu, System.String[]

MERSİN'in merkez Yenişehir ilçesinde yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle dışarıya çıkamayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik hasta ve engellilerin ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Yenişehir Belediyesi ekip kurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Yenişehir Belediyesi harekete geçti. Belediye, bu kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için ekip kurdu. Ekipler, risk grubunda olduğu için dışarı çıkamayan vatandaşlar için 7/24 görev başında olacak. Evlerinden ayrılmalarına kısıtlama-yasaklama getirilen vatandaşlar, çağrı hattını arayarak ihtiyaçlarını bildirebilecek.

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit da kurulan ekiplerle bir metre kuralına uygun bir şekilde toplantı yaptı. Başkan Özyiğit, görevli personellere yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Yenişehir'de yaşayan ve sokağa çıkmalarına yasaklama getirilen vatandaşları yalnız bırakmayacaklarını belirten Başkan Özyiğit, "Salgından dolayı risk grubunda olan hemşehrilerimizin eli, kolu ve ayağı olacağız. Tüm ihtiyaçlarının karşılanması noktasında deyim yerindeyse seferberlik ilan ettik. Hemşerilerimizi asla yalnız bırakmayacağız, ekiplerimiz telefon başında bekleyecek. Yardım çağrısı gelir gelmez harekete geçecekler. Hayatlarını kolaylaştırmak ve onlara destek olmak için 7/24 görev başında olacağız. Hep birlikte bu salgının üstesinden geleceğiz" dedi.

Vatandaşlar, kurulan Yenişehir İlçesi Vefa Sosyal Destek Koordinasyon Grubu'na 112, 155, 156 ve 444 33 54 telefon numaralarından da ihtiyaçlarını bildirebilecek.


İçişleri Bakanlığı, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:40 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Emniyet'ten sokağa çıkma kısıtlaması bulunan vatandaşlara hizmet
Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir Son Dakika: Yunanistan'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi Son dakika: Türkiye'de bugüne kadar toplam 20 bin 345 koronavirüs testi yapıldı
Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı Mardin'de kitaplara büyük ilgi! 1 yılda satılan kitap 10 günde satıldı         
11:48
Cristiano Ronaldo'dan Cristiano Ronaldo'dan "Evde kal" çağrısı         
11:40
Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz? Vatandaşa açıkça soruldu: Türkiye'nin gerekli önlemleri aldığını düşünüyor musunuz?         
10:49
İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda İçişleri Bakanlığı'nın yasağı ilk günden çiğnendi! Yaşlılar yine sokaklarda         
10:12
Beşiktaş, Lens'in Beşiktaş, Lens'in "Ülkeme gitmek istiyorum" talebini reddetti         
10:01
Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü Son dakika: Hava yolu hizmetlerinde Katma Değer Vergisi %1'e düşürüldü         
08:38
Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi Son dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi         
23:00
Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı Dybala ve kız arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı         
21:26
Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı Kendisinden ayrılmak isteyen eşini darp eden koca, ailesini de kaynar su dökerek yaktı         
21:14
Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı Son Dakika: Fenerbahçe'den koronavirüs açıklaması: Bir çalışanımız haricinde oyuncularımız hastaneye yatırılmadı         
21:02
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 4 bin 825'e yükseldi         
20:08
21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı 21 yaşında bir hastanın koronavirüs nedeniyle öldüğü iddiaları yalanlandı         
19:45
Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi Son Dakika: 65 yaşın üstündekilere sokağa çıkma yasağı getirildi         
19:17
Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi Havalimanında polise yakalanan Higuain'in, hasta annesini görmek için Ajrantin'e gitmeye çalıştığı iddia edildi         
16:54
Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu Kendini karantinaya alan yıldız şarkıcı JoJo kalça dansıyla olay oldu         
16:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2020 22:37:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mersin'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için ekip kuruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]