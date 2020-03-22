Mersin'de 65 yasağına uymayanları polis evlerine gönderdi - Son Dakika

MERSİN'de 65 yaş ve üstü kişiler için İçişleri Bakanlığı tarafından konulan sokağa çıkma yasağına uymayanlar, polis memurları tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yaptığı uyarılara Mersin'de birçok kişi uymadı. Hafta sonu tatilini ve güneşli havayı fırsat bilenler, Adnan Menderes Bulvarı sahiline akın etti. Risk grubunda yer alan 65 yaş üstü yaşlıların sahilde gezintiye çıkması dikkati çekti. Sahil alanı içerisindeki güvenlik noktasında görev yapan polis memurları, kimlik kontrolü yaptı. Risk grubunda olduğu tespit edilenler uyarılarak evlerine gönderildi.

'EVDE SIKILIYORUZ'

Polis memurunun 65 yaş üstü olduğunu tespit ettiği bir kişi ise "Evde yalnız kalmaktan sıkılıyoruz. Yasak ama yine de çıktık" dedi.

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