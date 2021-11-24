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Mersin'de 655 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de 655 litre etil alkol ele geçirildi

24.11.2021 10:54
Mersin'de 655 litre etil alkol ele geçirildi

Mersin'de 655 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de 655 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kente yüklü miktarda etil alkol getirileceği bilgisine ulaştı.

Bu kapsamda bir araç ve sürücünün evinde yapılan aramada, 655 litre etil alkol, 120 etil alkol etiket ve 25 mililitre anason sıvısı ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.

Kaçakçılık, Mersin, Polis, Alkol, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de 655 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika


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