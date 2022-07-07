İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için hazırlık yaptığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, 66 kaçak göçmeni yurt dışına çıkmadan yakaladı. Göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalışan 3 organizatör de gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Mersin'de 66 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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