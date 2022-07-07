Mersin'de 66 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de 66 kaçak göçmen yakalandı

07.07.2022 09:38
Mersin'de 66 kaçak göçmen yakalandı

MERSİN'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki Suriye uyruklu 66 kaçak göçmen ile 3 organizatör, jandarma tarafından yakalandı.

MERSİN'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığındaki Suriye uyruklu 66 kaçak göçmen ile 3 organizatör, jandarma tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu bir grup kaçak göçmenin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak için hazırlık yaptığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından operasyon düzenleyen ekipler, 66 kaçak göçmeni yurt dışına çıkmadan yakaladı. Göçmenleri yurt dışına çıkarmaya çalışan 3 organizatör de gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 66 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 66 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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