Mersin'de 66 kilogram tütün ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen operasyonda 66 kilogram kıyılmış tütün ile 173 karton makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler, Çatak Mahallesi'nde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 66 kilogram kıyılmış tütün ve 173 karton makaron ele geçirildi.

Gözaltına alınan araç sürücüsü ifadesinin ardından serbest bırakıldı.