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Mersin'de 66 litre sahte içki ve 190 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de 66 litre sahte içki ve 190 litre etil alkol ele geçirildi

30.12.2021 08:36
Mersin'de 66 litre sahte içki ve 190 litre etil alkol ele geçirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde 66 litre sahte içki ve 190 litre etil alkol ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde 66 litre sahte içki ve 190 litre etil alkol ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yılbaşı öncesi sahte ve kaçak içki denetimleri aralıksız sürdürülüyor.

Ekipler, Aliağa ve Yenice mahallelerinde belirledikleri adreslere düzenledikleri operasyonda, 66 litre sahte içki, 190 litre etil alkol ve 4 litre anason kiti ele geçirdi.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarma karakoluna götürüldü.

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Jandarma, Tarsus, Mersin, Alkol, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de 66 litre sahte içki ve 190 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 66 litre sahte içki ve 190 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
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