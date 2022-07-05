MERSİN'DE 350 MİLYON TL DEĞERİNDE GÜBRE ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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MERSİN'DE 350 MİLYON TL DEĞERİNDE GÜBRE ELE GEÇİRİLDİ

05.07.2022 11:40

MERSİN'de piyasaya sürülmeye hazır 350 milyon TL değerinde gümrük kaçağı gübre ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de piyasaya sürülmeye hazır 350 milyon TL değerinde gümrük kaçağı gübre ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri, kentte Gübre Tanıma Sistemine (GTS) kayıtsız, DNA barkot ve bandrolsüz gümrük kaçağı gübrenin piyasaya sürülerek, haksız kazanç elde edileceğini tespit etti. Kapsamlı çalışmanın ardından gübrenin tutulduğu iş yerine baskın yapan ekipler, 1 şüpheliyi yakaladı. Depodaki aramada, piyasa değeri 350 milyon TL, 7 bin 501 kilo gübre tespit edilerek, el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli gözaltına alınırken, firari 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

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Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MERSİN'DE 350 MİLYON TL DEĞERİNDE GÜBRE ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: MERSİN'DE 350 MİLYON TL DEĞERİNDE GÜBRE ELE GEÇİRİLDİ - Son Dakika
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