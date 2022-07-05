MERSİN'DE 350 MİLYON TL DEĞERİNDE GÜBRE ELE GEÇİRİLDİ

MERSİN'de piyasaya sürülmeye hazır 350 milyon TL değerinde gümrük kaçağı gübre ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri, kentte Gübre Tanıma Sistemine (GTS) kayıtsız, DNA barkot ve bandrolsüz gümrük kaçağı gübrenin piyasaya sürülerek, haksız kazanç elde edileceğini tespit etti. Kapsamlı çalışmanın ardından gübrenin tutulduğu iş yerine baskın yapan ekipler, 1 şüpheliyi yakaladı. Depodaki aramada, piyasa değeri 350 milyon TL, 7 bin 501 kilo gübre tespit edilerek, el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli gözaltına alınırken, firari 1 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA

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