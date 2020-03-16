Mersin'de 7 bin adaçayı fidesi dikildi - Son Dakika

Mersin'de 7 bin adaçayı fidesi dikildi
6 saat önce
Mersin'in Mut ilçesinde 7 bin adaçayı fidesinin dikimi yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:00 Kaynak: AA
Mersin'in Mut ilçesinde 7 bin adaçayı fidesinin dikimi yapıldı.
Mut Kaymakamlığı tarafından hazırlanan program kapsamında Kurtuluş, Çatalharman ve Hacıahmetli Mahallelerindeki üreticilere 7 bin adaçayı fidesi dağıtıldı.
Mut Kaymakamı Muammer Köken, yaptığı açıklamada, ilçede tarım ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve kalitesinin arttırılmasını hedeflediklerini bildirdi.
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