Mersin'de 7 bin adaçayı fidesi dikildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de 7 bin adaçayı fidesi dikildi - Son Dakika

Mersin'de 7 bin adaçayı fidesi dikildi

6 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde 7 bin adaçayı fidesinin dikimi yapıldı.

Mersin'de 7 bin adaçayı fidesi dikildi, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde 7 bin adaçayı fidesinin dikimi yapıldı.

Mut Kaymakamlığı tarafından hazırlanan program kapsamında Kurtuluş, Çatalharman ve Hacıahmetli Mahallelerindeki üreticilere 7 bin adaçayı fidesi dağıtıldı.

Mut Kaymakamı Muammer Köken, yaptığı açıklamada, ilçede tarım ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve kalitesinin arttırılmasını hedeflediklerini bildirdi.

Mersin, Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:00 Kaynak: AA
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