Mersin'de 7 bin lira sahte para ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 7 bin lira sahte para ele geçirildi

25.02.2022 11:26
Mersin'de 7 bin lira sahte para ele geçirildi

Mersin polisi, bir iş yerinde yaptığı aramada 4 ruhsatsız tabanca ile 7 bin lira sahte para ele geçirdi.

Mersin polisi, bir iş yerinde yaptığı aramada 4 ruhsatsız tabanca ile 7 bin lira sahte para ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akdeniz ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mesudiye Mahallesi'nde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda daha önceden birçok suç kaydı bulunan S.A., G.D. ve M.E. isimli şahıslar gözaltına alınırken, iş yerinde yapılan aramalarda farklı marka ve kalibrelerde 4 ayrı ruhsatsız tabanca ile 2 adet 200, 23 adet 100 ve 86 adet 50'lik banknotlar halinde toplamda 7 bin lira sahte para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri için emniyete götürüldü. - MERSİN

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Emniyet Müdürlüğü, Ruhsatsız Silah, Akdeniz, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin'de 7 bin lira sahte para ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 7 bin lira sahte para ele geçirildi - Son Dakika
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