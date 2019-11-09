Son Dakika Haberleri: Mersin'de 7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Son Dakika Güncel Mersin'de 7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Mersin'de 7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

6 saat önce

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir iş yerine düzenlenen operasyonlarda tanklar içinde 7 bin litre kaçak akaryakıt bulundu.

Mersin'de 7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, System.String[]

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir iş yerine düzenlenen operasyonlarda tanklar içinde 7 bin litre kaçak akaryakıt bulundu.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 8 tanktaki akaryakıtlara el konuldu.

Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Tarsus Emniyet Müdürlüğü, Tarsus, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:24 Kaynak: AA
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