Mersin'de 7 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
6 saat önce
Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir iş yerine düzenlenen operasyonlarda tanklar içinde 7 bin litre kaçak akaryakıt bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 03:24 Kaynak: AA
Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir iş yerine düzenlenen operasyonlarda tanklar içinde 7 bin litre kaçak akaryakıt bulundu.
Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, 8 tanktaki akaryakıtlara el konuldu.
Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.
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