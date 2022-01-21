7 yasaklı ırk köpek barınağa teslim edildi - Son Dakika

Mersin'de polislerce yakalanan 7 yasaklı ırk köpek hayvan bakımevine götürüldü.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, yasaklı köpek ırklarına yönelik çalışma başlattı.

Çalışmada hayvan sahiplerinin yasal sürede yasaklı ırk köpeklerini kısırlaştırıp kayıt altına aldırıp aldırmadıkları denetlendi.

Ekipler, bu şartların sağlanmadığı belirlenen 7 köpeği yakalayıp Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine teslim etti.