DHA YURT BÜLTENİ - 6 - Son Dakika

700 litre sahte etil alkol ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı

MERSİN'de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 700 litre sahte etil alkol ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri kentte kaçak içkiden kaynaklı ölümlerin ardından geniş kapsamlı çalışma başlattı. Elde edilen istihbaratı değerlendiren ekipler, merkez Akdeniz ilçesindeki bir kargo firmasını takibe aldı. Kargo firmasından koli içerisinde sahte etil alkol gönderildiğini tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Kargo firmasına baskın düzenleyen ekipler, 6 koli içerisinde 120 litre metenol madde oranı yüksek sahte etil alkol ele geçirdi. Çalışmasını genişleten ekipler, alkollerin tutulduğu depoyu da tespit etti. Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yeni Mahallede bulunan depoya baskın yapan ekipler, kolilere yerleştirilmiş 580 litre metenol madde oranı yüksek sahte etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan kit, aroma ve etiket ele geçirdi.B.O., Y.A., A.A. ve A.K. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.