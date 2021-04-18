MERSİN'DE 708 ARI YETİŞTİRİCİSİNE 'BAL' GİBİ DESTEK - Son Dakika

MERSİN'DE 708 ARI YETİŞTİRİCİSİNE 'BAL' GİBİ DESTEK

18.04.2021 13:56

MERSİN Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 'Bal Gibi Destek, Her Petekte Gelecek' sloganıyla başlattığı proje kapsamında kentin 13 ilçesindeki 708 arı yetiştiricine petek, arıcı körüğü ve arıcı maskesinden oluşan koliler ulaştırdı.

MERSİN Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, 'Bal Gibi Destek, Her Petekte Gelecek' sloganıyla başlattığı proje kapsamında kentin 13 ilçesindeki 708 arı yetiştiricine petek, arıcı körüğü ve arıcı maskesinden oluşan koliler ulaştırdı.

İlk etapta Silifke ve Erdemli'de toplam 268 üreticiye ekipman desteği sağlayan Büyükşehir, bu dağıtımları 11 ilçede daha sürdürdü. İlkbaharla birlikte üretim çalışmalarına başlayan üreticiler, sağlanan destekten memnun kaldıklarını vurguladı. Arı yetiştiricilerinin şu günlerde tek isteği, ekonomik zorluklar nedeniyle bırakma noktasına geldikleri mesleklerini sürdürebilmek. Kentin yüksek kesimlerindeki o üreticiler, daha verimli üretim yapabilmeleri için arılarına gözü gibi bakıyor.

Tarımsal Hizmetler Eğitim ve Kooperatifler Şube Müdürü Selçuk Şahutoğlu, arıcılığın doğaya ve çevreye zararı olmadan yapılabilen bir tarımsal üretim şekli olduğunu, günümüzde ve gelecekte sürdürülebilir bir tarımsal faaliyet niteliğinde bulunduğunu söyledi. Şahutoğlu, "Bu bilinçle Büyükşehir Belediyesi olarak Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği'ne kayıtlı 100 kovanın altında üretim yapan toplam 708 yetiştiricimize arıcılık maskesi, arıcılık körüğü ve 3 kilogram petekten oluşan bir ekipman desteği sağlamış bulunmaktayız. Ayrıca arı yetiştiricilerimizin yaşamış olduğu pazar sıkıntılarına kalıcı bir çözüm üretmek amacıyla da Mezitli, Yenişehir ve Tarsus ilçelerine toplam üç adet 'Bal Evi'ni konuşlandıracağız. Bu şekilde tüketicilerin sağlıklı bala ulaşımını, üreticilerin de pazar sorunlarını ortadan kaldırmış olacağız. Ürettikleri balları tüketiciye ulaştırmadaki en kısa yolu sağlamış olacağız" dedi.

Mersin İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt da sofralarda en çok tüketilen balın yayla çiçek balı olduğunu ifade ederek, 850 gramlık bir kavanoz balın şu anda üretim maliyetinin 30-35 TL bandında olduğu söyledi. Kurt, bazı yıllarda bal üretim azlığı ve çokluğuna göre maliyetin düşme ya da yükselme gösterdiğini ifade ederek, "Bal fiyatlarında geçen yıla oranla yüzde 25 civarında bir artış söz konusu ama ekipman fiyatlarında ne yazık ki en az yüzde 50 civarında artış söz konusu" diye konuştu.

Mersin'de yaklaşık 4 bine yakın kayıtlı, bin civarında da kayıtsız arı yetiştiricisi bulunduğunu belirten Kurt, piyasadaki sahte balların üreticiyi olumsuz etkilediğini vurguladı. Kurt, şunları söyledi:

"Mersin arı üretiminde her geçen gün sektör olarak ciddi büyüme gösteren bir şehrimiz. Doğadan ne gelirse onu alan ve piyasaya süren üretici kesime sahibiz. Tamamen doğaya bağımlıyız. Doğanın verdiği olumsuzluklardan dolayı elde ettiği ürünün azlığı neticesinde yeterli fiyata satamadığı için gelirde ciddi bir azalma var. Bir de sahte bal aromalı şuruplarla piyasada rekabet edememesinden dolayı üretimde ciddi şekilde sıkıntılar yaşıyorlar. Arıcılarımız kıt kanaat geçinip hep çok az destekle ayakta durmaya çalışan insanlar. Çok fazla geliri olan insanlar değil. Azla çoğu yapmaya çalışan bir sektör. Gerçekten zor ve sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nin dağıttığı ekipmanlar arıcının cebinden çıkacak olan parayı bir şekilde durdurma yönündedir. Bunun yanında Bal Evleri, bal satış noktaları hayalimiz gerçekleşiyor."

MERSİN'DE 708 ARI YETİŞTİRİCİSİNE 'BAL' GİBİ DESTEK
MERSİN'DE 708 ARI YETİŞTİRİCİSİNE 'BAL' GİBİ DESTEK
MERSİN'DE 708 ARI YETİŞTİRİCİSİNE 'BAL' GİBİ DESTEK
MERSİN'DE 708 ARI YETİŞTİRİCİSİNE 'BAL' GİBİ DESTEK

Arı Yetiştiricileri Birliği, Büyükşehir Belediyesi, Veteriner, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel MERSİN'DE 708 ARI YETİŞTİRİCİSİNE 'BAL' GİBİ DESTEK - Son Dakika


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