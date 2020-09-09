Düzenlenen operasyonda 71 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ekipleri, Tarsus'a bağlı Kumdere Mahallesinde bir şahsın bahçesinde ve evinde kenevir bitkisi yetiştirdiğinin bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 71 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.