Son Dakika Haberleri: Mersin'de 72 bin 500 adet extacy hap ele geçirildi
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Mersin'de 72 bin 500 adet extacy hap ele geçirildi

33 dakika önce

Mersin'de 72 bin 500 adet extacy hap ele geçirildi Narkotik köpeği 'Hernandez' vasıtasıyla bir otomobilde yapılan aramada, aracın arka koltuklarında karton kutular içerisine gizlenmiş halde 72 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındıMERSİN - Mersin'de narkotik...

Mersin'de 72 bin 500 adet extacy hap ele geçirildi
Narkotik köpeği 'Hernandez' vasıtasıyla bir otomobilde yapılan aramada, aracın arka koltuklarında karton kutular içerisine gizlenmiş halde 72 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı
MERSİN - Mersin'de narkotik köpeği 'Hernandez' vasıtasıyla bir otomobilde yapılan aramada, aracın arka koltuklarında karton kutular içerisine gizlenmiş halde 72 bin 500 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yüklü miktarda uyuşturucunun Mersin'de piyasaya sürüleceği bilgisine ulaşan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Uzun süren teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basan narkotik polisi, içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobili merkez Yenişehir ilçesi Üniversite Caddesi üzerinde durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeği 'Hernandez' vasıtasıyla yapılan aramada, aracın arka koltuklarında karton kutular içerisine gizlenmiş halde, 36 kilo 250 gram ağırlığında 72 bin 500 adet extacy hap ele geçirildi.
Araçta bulunan İ.B, M.V ve M.K adlı şüpheliler gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Narkotik, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 09:52 Kaynak: İHA
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