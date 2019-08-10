Mersin'de 72 bin 500 ecstasy hap ele geçirildi
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MERSİN'de bir otomobilde yapılan aramalarda 72 bin 500 ecstasy hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:39 Kaynak: DHA
MERSİN'de bir otomobilde yapılan aramalarda 72 bin 500 ecstasy hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı. Mersin
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişinin merkez Yenişehir
ilçesi Mersin Üniversitesi
Caddesi'ndeki bir kafeteryada bulunduğunu saptadı. Bölgeyi abluka altına alan ekipler, şüpheli İ.B., M.V. ve M.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilere ait otomobilde, eğitimli narkotik köpeği 'Hernandez' ile arama yapıldı. Aramalarda, bir koli içerisinde 72 bin 500 ecstasy hap ele geçirilirken, şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
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