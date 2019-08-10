Son Dakika Haberleri: Mersin'de 72 bin 500 ecstasy hap ele geçirildi
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Mersin'de 72 bin 500 ecstasy hap ele geçirildi

1 saat önce

MERSİN'de bir otomobilde yapılan aramalarda 72 bin 500 ecstasy hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de 72 bin 500 ecstasy hap ele geçirildi, System.String[]
MERSİN'de bir otomobilde yapılan aramalarda 72 bin 500 ecstasy hap ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 3 kişinin merkez Yenişehir ilçesi Mersin Üniversitesi Caddesi'ndeki bir kafeteryada bulunduğunu saptadı. Bölgeyi abluka altına alan ekipler, şüpheli İ.B., M.V. ve M.K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilere ait otomobilde, eğitimli narkotik köpeği 'Hernandez' ile arama yapıldı. Aramalarda, bir koli içerisinde 72 bin 500 ecstasy hap ele geçirilirken, şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 10:39 Kaynak: DHA
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