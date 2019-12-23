Mersin'de 72 dönümlük orman alanındaki kızılçam ağaçları kesildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de 72 dönümlük orman alanındaki kızılçam ağaçları kesildi - Son Dakika

Mersin'de 72 dönümlük orman alanındaki kızılçam ağaçları kesildi

6 saat önce

Mersin'de 72 dönümlük orman alanındaki kızılçam ağaçları kesildi (2)

Mersin'de 72 dönümlük orman alanındaki kızılçam ağaçları kesildi (2)

Mersin'de 72 dönümlük orman alanındaki kızılçam ağaçları kesildi

Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:19 Kaynak: DHA
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