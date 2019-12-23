Mersin'de 72 dönümlük orman alanındaki kızılçam ağaçları kesildi - Son Dakika

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Mersin'de 72 dönümlük orman alanındaki kızılçam ağaçları kesildi
6 saat önce
Mersin'de 72 dönümlük orman alanındaki kızılçam ağaçları kesildi (2)
Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:19 Kaynak: DHA
Mersin'de 72 dönümlük orman alanındaki kızılçam ağaçları kesildi (2)
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