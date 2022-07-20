Mersin'de 732 sikke ve 13 obje ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 732 sikke ve 13 obje ele geçirildi

20.07.2022 09:40
Mersin'de 732 sikke ve 13 obje ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde, evinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 732 sikke ve 13 obje bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, evinde Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 732 sikke ve 13 obje bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

Adreste, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 732 sikke, 8 yüzük, 3 düğme ve 2 ok ucu ele geçirildi.

Şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Sikke ve objeler de Silifke Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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Kaynak: AA

Jandarma, Mersin, Roma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 732 sikke ve 13 obje ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'de 732 sikke ve 13 obje ele geçirildi - Son Dakika
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