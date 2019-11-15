Son Dakika Haberleri: Mersin'de 74 düzensiz göçmen yakalandı
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Mersin'de 74 düzensiz göçmen yakalandı

6 saat önce

Mersin'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 74 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi gözaltına alındı.

Mersin'de 74 düzensiz göçmen yakalandı, System.String[]

Mersin'de, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 74 düzensiz göçmen yakalandı, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde ülkeye yasa dışı yollardan girdiği belirlenen grup tespit edildi.

Çoğunluğu Suriye uyruklu 74 kişi, jandarma ekiplerince yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Düzensiz göçmenleri yasa dışı yollardan yurt dışına çıkartmak istediği iddia edilen bir zanlı gözaltına alındı, teknesine de el kondu.

Büyükeceli, Jandarma, Gülnar, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 10:06 Kaynak: AA
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