Son Dakika Haberleri: Mersin'de 74 kaçak göçmen yakalandı
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Mersin'de 74 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

Mersin'de 74 kaçak göçmen yakalandı Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 74 göçmeni yakaladı Göçmenler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 1 organizatör gözaltına alındıMERSİN - Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı...

Mersin'de 74 kaçak göçmen yakalandı

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 74 göçmeni yakaladı

Göçmenler, Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 1 organizatör gözaltına alındı

MERSİN - Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla yurt dışına gitmek isteyen 74 kaçak göçmeni yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz yolu ile yasadışı yollardan yurt dışına çıkmayan çalışan şahısların olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi'nde operasyon düzenledi. Operasyonda bir kısmı Türkiye'de bir kısmı da dışarıdan gelen 74 göçmen ile 1 organizatör yakalandı. Şahısların kimlik sorgularında Türkiye'ye giriş izinlerinin ve pasaportlarının bulunmadığı, kaçak yollarla ülkeye girdikleri tespit edildi.

Olayla ilgili 1 tekneye el konulurken, 74 kaçak göçmen Göç İdaresi İl Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alınan 1 organizatör hakkında da adli işlem başlatıldı.

Mersin'de 74 kaçak göçmen yakalandı

Türkiye, Mersin, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:16 Kaynak: İHA
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