Mersin'de 746 parça tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika
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Mersin'de 746 parça tarihi eser ele geçirildi

6 saat önce

MERSİN'in Mut ilçesinde elindeki Orta Çağ ve Roma dönemine ait tarihi eserleri satmaya çalışan H.K., alıcı gibi davranan jandarma ekibi tarafından gözaltına alınırken, 746 parça tarihi eser ve 1 dedektör ele geçirildi.

Mersin'de 746 parça tarihi eser ele geçirildi, System.String[]

MERSİN'in Mut ilçesinde elindeki Orta Çağ ve Roma dönemine ait tarihi eserleri satmaya çalışan H.K., alıcı gibi davranan jandarma ekibi tarafından gözaltına alınırken, 746 parça tarihi eser ve 1 dedektör ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mut ilçesi Çortak Mahallesi'nde bir şüphelinin elindeki Orta Çağ ve Roma dönemine ait tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri tarihi eserleri satmaya çalışan H.K. ile temas kurarak alıcı gibi davrandı. Fiyatta anlaşılmasının üzerine şüphelinin evinden getirdiği 698 sikke, 24 yüzük, 2 kuş figürü, 16 küpe, 3 mızrak ucu, 1 haç objesi, 1 top şeklinde gözyaşı şişesi, 1 kolye ucu ile 1 el detektöre el koydu. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürüyor.


Jandarma, Roma, Mut, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 01:46 Kaynak: DHA
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