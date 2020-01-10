Mersin'de 746 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mersin'de 746 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Mersin'de 746 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı

6 saat önce

Mersin'de jandarmanın düzenlendiği operasyonda 746 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de 746 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı, System.String[]

Mersin'de jandarmanın düzenlendiği operasyonda 746 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mut ilçesi Çortak Mahallesi'nde bir şüphelinin elindeki Orta Çağ ve Roma dönemine ait tarihi eserleri piyasaya süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Tarihi eserleri satmaya çalışan H.K. ile temas kurarak alıcı gibi davranan jandarma ekipleri, fiyatta anlaşma sağlanması üzerine şüphelinin evinden getirdiği 698 sikke, 24 yüzük, 2 kuş figürü, 16 küpe, 3 mızrak ucu, 1 haç işareti, 1 top şeklinde gözyaşı şişesi, 1 kolye ucu ile 1 el detektöre el koydu.

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Jandarma, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:50 Kaynak: AA
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